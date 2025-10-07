La nuova pista dei turisti | Movente predatorio Ma i forestieri erano un uomo e una donna

Un’indagine molto complessa quella condotta dalla polizia giudiziaria, sia dei carabinieri che della polizia, che hanno lavorato congiuntamente alla rilettura dell’intero procedimento. Ripercorrendo tutti i vecchi filoni d’indagine, soffermandosi sugli elementi ’frammentati’, analizzando inoltre con tecniche nuove i tabulati telefonici dell’epoca. Poiché si era parlato di persone notate camminare di notte sono tornati nelle strutture ricettive aperte nel 1997 in quella zona a caccia di riscontri. Ebbene, dall’enorme sforzo investigativo compiuto nell’ultima inchiesta è emersa "una nuova e diversa possibile ricostruzione" delle vicende relative all’ omicidio della giovane tassista senese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La nuova pista dei turisti: "Movente predatorio". Ma i forestieri erano un uomo e una donna

