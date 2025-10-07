La nuova pista d’atletica è realtà | Ora gare di rilevanza nazionale

Taglio del nastro domenica 12 ottobre alle 10 per la rinnovata pista di atletica dello stadio Zatopek. Un intervento che Campi attendeva da tempo e che si è concluso in questi giorni quando gli operai della ditta specializzata hanno dipinto le ultime righe, delle varie corsie, che mancavano per completare l’opera. Un "motivo di orgoglio" per il comune, come spiega l’assessora allo sport Simona Pizzirusso: "Si tratta di un intervento finanziato con fondi comunali, che conferma il nostro impegno nel sostenere lo sport come strumento di crescita, inclusione e benessere. La nuova pista rappresenta un punto di riferimento per gli atleti che praticano l’ atletica leggera e non solo: è infatti uno spazio aperto anche alle scuole, nell’ambito di una serie di progetti condivisi, e continuerà a ospitare gare e manifestazioni di livello regionale e nazionale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

