La nuova ossessione del cinema americano è la guerra interna alla democrazia
In una delle prime scene del film si vede la storica battaglia di Gettysburg del 1863, rappresentata in pompa magna e con grande enfasi patriottica, in una di quelle grandi feste popolari che ricordano i momenti cruciali della storia americana. È in sovraimpressione la scritta « bullet to bullet », proiettile su proiettile. La tattica guerriera seguita fin dai tempi della guerra di secessione, con l’apice proprio in quella battaglia fratricida, è il perno su cui gira il nuovo film di Kathryn Bigelow (nelle sale dall’otto ottobre), un vorticoso meccanismo narrativo che mette in scena un’angosciante giornata in cui tutto sembra precipitare verso una guerra nucleare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
