La Notte Nel Cuore Anticipazioni Turche | Le Accuse Di Nuh A Sevilay!

In La notte nel cuore Nuh trasforma una proposta romantica in un'accusa devastante, facendo crollare le certezze di Sevilay Nei prossimi episodi de La notte nel cuore il rapporto tra Nuh e Sevilay subirà una svolta drammatica: lui, dopo averle fatto una proposta elegante durante un weekend romantico, la tratterà con freddezza e accuserà la donna di aver dormito con Cihan, lasciandola ferita e umiliata. Un gesto d'amore trasformato in caos. La trama prevede che, dopo il divorzio ufficiale da Cihan, Sevilay sia libera di pensare al suo futuro con Nuh. Questi, deciso a dimostrare il suo impegno, organizzerà un soggiorno romantico.

