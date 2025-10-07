La notte nel cuore anticipazioni 12 Ottobre 2025

Nuh si riconcilia con Sevilay, ma lei lo avverte che e’ l’ultima volta che lo perdona. Melek avverte dolori addominali e Cihan la porta dalla ginecologa, dove scoprono che il bambino sta bene. I Sansalan faticano ad accettare Bunyamin e Canan come parte della loro famiglia. Samet scopre che Tahsin ha rinominato l’hotel in Yenisehirli Hotel e poco dopo Tahsin si presenta a casa sua con ufficiali giudiziari, affermando che anche la villa sara’ sua. Turkan mostra a Esma il ciondolo a cuore che aveva regalato a Esat, scoprendo che lui l’ha gettato via. 🔗 Leggi su Soapvibes.it © Soapvibes.it - La notte nel cuore anticipazioni 12 Ottobre 2025

