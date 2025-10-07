La notte milanese si veste di vinile | arriva il Dub Musik Limited Showcase
Quando le lancette dell’orologio toccano la mezzanotte e mezza, in via Carlo Giuseppe Merlo, a pochi passi da piazza Fontana, Milano si prepara a vibrare su frequenze diverse. Sabato 18 ottobre l’ Apophis Club spalanca le porte al primo appuntamento del Dub Musik Limited Showcase, un formato pensato per chi considera la musica elettronica non un sottofondo, ma un’esperienza da vivere con tutto il corpo. Quando il dancefloor diventa un viaggio sensoriale. Non è una serata qualunque. È il debutto di un progetto che promette di ridefinire gli standard del clubbing underground milanese. Sul palco si alterneranno Simon T e TIzZ, anime della label Dub Musik, insieme a Jamahr di Captea Records e Savana Potente, e Go Musik, pronto ad aprire le danze con la sua selezione minimal. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
