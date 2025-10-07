la notte dei senza dimora incontri e laboratori

Torna anche a Como “ La notte dei senza dimora “, in programma da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, per sensibilizzare sul tema della povertà estrema e dell’ emarginazione sociale. Nei tre giorni del prossimo fine settimana, a Como sono previsti diversi eventi pubblici per le persone senza dimora e con loro: incontri per le scuole, proiezioni cinematografiche, momenti conviviali condivisi. Sarà l’occasione per approfondire e sperimentare da vicino dinamiche per accorciare la distanza che separa chi vive all’interno della comunità e chi invece si trova ai suoi margini. "Perché se ancora crediamo in una società davvero inclusiva – dicono gli organizzatori - è necessario guardare in particolare a quelle più fragili, per comprenderne la condizione esistenziale e poi trovare modalità di convivenza che diano valore e centralità a tutti e a ciascuno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

