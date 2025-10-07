La Not dalis Muars fra i monti della Carnia anime migranti nella notte di Halloween
Immaginate una processione di anime che dalle loro tombe si incamminano lentamente verso la chiesa (in questo caso la chiesa di San Pietro); immaginate i davanzali del paese trasformati in piccoli ripiani dove sistemare le offerte; immaginate un'atmosfera mistica e dolce, perfetta per arrivare.
