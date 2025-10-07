La nostra sinistra ancora sottovaluta la maggioranza silenziosa del Paese

I dirigenti progressisti nulla hanno imparato dalle tranvate del passato. E il comportamento della Albanese lo dimostra.. Maurizio Landini, che l’anno scorso incitava alla «rivolta sociale», ora si distanzia dai violenti. Ma chiama ancora alle piazze il 25 per sfruttare il dramma in Terra Santa.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La nostra sinistra ancora sottovaluta la maggioranza silenziosa del Paese

In questa notizia si parla di: nostra - sinistra

Turismo al top, i dati del Viminale stroncano la macumba della sinistra. FdI: “La loro maledizione è la nostra fortuna”

Elezioni Marche – Ettore Rosato: “Con la sinistra incompatibilità totale, il centro resta la nostra strada”

Bergamo Città Alta A sinistra il Duomo, a destra la Basilica di Santa Maria Maggiore. L'iconica Citta Alta di Bergamo La nostra BERGAMO ? #molamia #BergamoèUNESCO #VisitBergamo #justamazing #BergamocittàdiDonizetti #BergamoCittàdeiMille Vai su Facebook

Elezioni in Francia: la sinistra vince, ma non c'è una maggioranza assoluta - Nel secondo turno delle Elezioni anticipate in Francia nel 2024 più di 43,3 milioni di francesi sono stati chiamati alle urne domenica 7 luglio, per votare in 501 collegi elettorali. Si legge su gazzetta.it

La sinistra che piace alle élite è quella della ‘maggioranza Ursula’, gli elettori vanno altrove - La sinistra ammessa nel palazzo è quella che sta con la “maggioranza Ursula” e anche la destra viene sempre più selezionata sulla base dello stesso criterio. Scrive ilfattoquotidiano.it