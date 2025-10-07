La nonna regina dei sinti il figlio sedicenne e le pistole per un matrimonio che non s’ha da fare Ecco come e perché è morta Dolores

Lonato (Brescia), 7 ottobre 2025 – Quel matrimonio non s’ha da fare. Per risolvere una volta per tutte la faccenda, la madre della promessa sposa, una 23enne, la nonna - la regina dei sinti di Pistoia in persona - e il fratello sedicenne piombano armati nel campo nomadi di Lonato, entroterra gardesano, dove vive il pretendente della giovan e. Inferocite, le donne sfondano il cancello dell’accampamento con l’auto in retromarcia e poi, una volta tra le roulotte, sparano all’impazzata. Il finale è noto: Dolores Dori, 43enne nomade, madre di otto figli, residente a Camponogara (Venezia), finisce in ospedale con tre proiettili in corpo, e muore poco dopo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La nonna regina dei sinti, il figlio sedicenne e le pistole per un matrimonio che “non s’ha da fare”. Ecco come e perché è morta Dolores

La nonna regina dei sinti, il figlio sedicenne e le pistole per un matrimonio che “non s’ha da fare”. Ecco come e perché è morta Dolores - Spulciando le copie forensi degli smartphone, è stato rintracciato un video postato su Tik Tok dal sedicenne figlio della vittima ... Da ilgiorno.it

Dolores Dori, chi era la figlia «della regina dei sinti» morta dopo essere stata abbandonata davanti l'ospedale: il killer in fuga, la polizia ha il nome - Si cerca il consuocero di Dolores Dori, la 44enne di origini sinti scaricata giovedì sera da un'auto davanti al Pronto ... Scrive leggo.it