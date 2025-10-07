La nonna regina dei sinti il figlio sedicenne e le pistole per un matrimonio che non s’ha da fare Ecco come e perché è morta Dolores

Lonato (Brescia), 7 ottobre 2025 –   Quel matrimonio non s’ha da fare. Per risolvere una volta per tutte la faccenda, la madre della promessa sposa, una 23enne, la nonna - la regina dei sinti di Pistoia in persona - e il fratello sedicenne piombano armati nel campo nomadi di Lonato, entroterra gardesano, dove vive il pretendente della giovan e. Inferocite, le donne sfondano il cancello dell’accampamento con l’auto in retromarcia e poi, una volta tra le roulotte, sparano all’impazzata. Il finale è noto: Dolores Dori, 43enne nomade, madre di otto figli, residente a Camponogara (Venezia), finisce in ospedale con tre proiettili in corpo, e muore poco dopo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

