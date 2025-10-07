La nave dedicata a David Attenborough si prepara per l' Antartide

Londra, 7 ott. (askanews) - I membri dell'equipaggio e i ricercatori a bordo della nave da ricerca polare britannica RRS Sir David Attenborough preparano l'imbarcazione per il viaggio in Antartide della prossima settimana. La piattaforma di ricerca, che prende il nome dal famoso naturalista britannico, attratto sin da giovanissimo dalla vita sul nostro pianeta, è "all'avanguardia nella tecnologia polare", afferma Peter Davis, oceanografo fisico del British Antarctic Survey. "Questa nave è davvero all'avanguardia della tecnologia polare. Riunisce molte tecnologie in un unico luogo, che ci permettono di raggiungere l'Antartide, di esplorare gli oceani e di comprendere tutti quei processi che stanno guidando il cambiamento nella regione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

