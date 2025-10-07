La nautica va veloce | lo Snim 2025 spinge Brindisi verso un nuovo sviluppo industriale

Brindisi torna protagonista della nautica mediterranea con la 21ª edizione dello Snim – Salone Nautico di Puglia, presentato questa mattina nel porticciolo turistico “Marina di Brindisi” alla presenza del presidente Giuseppe Meo, del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, del presidente della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

