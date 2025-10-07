"Prima di iniziare vorrei condividere alcune note personali", inizia così la sua lectio Suad Amiry. "Sono figlia di una famiglia di rifugiati che è stata cacciata dalla propria casa nella città di Giaffa, nel frattempo diventata parte di Tel Aviv. Come il 90% dei palestinesi vittime della pulizia etnica, anche la mia famiglia è stata cacciata di casa per creare lo Stato di Israele. Sono cresciuta ad Amman, dove ci siamo rifugiati nel 1948. Tuttavia, in realtà, ho trascorso la mia infanzia tra due città: Damasco e Giaffa. Mentre Damasco rappresentava per me una fonte di sicurezza e abbondanza, Giaffa, che potevo solo immaginare da lontano, era fonte di dolore e perdita". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La Nakba del 1948 e i 420 villaggi. Trump e Blair stiano lontani da Gaza"