Pavia, 7 ottobre 2025 – Un violino in mano e la voglia di divertirsi facendo musica. Con una grande festa è stata inaugurata la nuova sede pavese di “Musica è gioia”, il progetto con il quale Francesca Raimondi, insegnante di violino e psicologa dello sviluppo che ha oltre 15 anni di esperienza nell'ambito della disabilità, avvicina alla musica tutti i bambini. “Lo scopo è quello di creare una didattica del violino (non musicoterapia) pienamente inclusiva e rivolta a tutti – spiega Francesca Raimondi –: non solo, ma anche, a bambini con disabilità a partire dai due anni. Vogliamo formare musicisti professionisti superando le fragilità individuali con un approccio che unisce didattica dello strumento, analisi comportamentale applicata (Aba) e psicologia dello sviluppo per permettere a tutti di avere accesso allo studio dello strumento”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “La musica è gioia che non conosce barriere”: così Francesca Raimondi insegna ai bambini diversamente abili a suonare il violino