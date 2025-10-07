La musica antica si fa spazio tra i giovani

7 ott 2025

La musica antica cresce a Pistoia e parla ai giovani: questa tradizione nella nostra città non è soltanto custodita, grazie alla collezione di tastiere antiche dell’ Accademia internazionale "Giuseppe Gherardeschi", una delle più ricche e significative del nostro Paese, ma è continuamente rinnovata in virtù di un’offerta formativa unica nel suo genere e per merito di un’intuizione che intreccia formazione, storia e passione. Con il mese di ottobre, nei locali della Chiesa di Sant’Ignazio, in Piazza dello Spirito Santo, prendono il via i corsi dell’Accademia, a cura dei componenti de "Il Rossignolo", gruppo di riferimento nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

