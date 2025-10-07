La musica antica si fa spazio tra i giovani
La musica antica cresce a Pistoia e parla ai giovani: questa tradizione nella nostra città non è soltanto custodita, grazie alla collezione di tastiere antiche dell’ Accademia internazionale "Giuseppe Gherardeschi", una delle più ricche e significative del nostro Paese, ma è continuamente rinnovata in virtù di un’offerta formativa unica nel suo genere e per merito di un’intuizione che intreccia formazione, storia e passione. Con il mese di ottobre, nei locali della Chiesa di Sant’Ignazio, in Piazza dello Spirito Santo, prendono il via i corsi dell’Accademia, a cura dei componenti de "Il Rossignolo", gruppo di riferimento nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: musica - antica
Festival Organistico: terzo concerto dedicato alla musica antica con João Vaz
A Casalborgone il corso internazionale di musica antica
Musica antica e sonorità contemporanee. Ecco lo ’Stresa Festival’
Torna a Napoli Sicut Sagittae, la rassegna di musica antica alla Domus Ars Via Santa Chiara 10 – Centro Storico ? Fino al 28 novembre 2025 Info. Vai su Facebook
Festival Spazio&musica: 'Serenata scarlatta' all'Oratorio di San Nicola - Sarà lo splendido Oratorio di San Nicola ad ospitare l'11 ottobre il nuovo appuntamento di Spazio&Musica con un appuntamento di grande rilievo anche musicologico. Lo riporta vicenzatoday.it
“Divino Amadeus” - festival Spazio&musica - In programma il genio del divino Amadeus in tutta la sua grandezza: dai giovanili divertimenti per archi KV 136, 137 e 138, scrit ... Secondo vicenzatoday.it