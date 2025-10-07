La morte di Luisa Asteggiano a Formentera | l’autopsia allontana la pista dell’omicidio Ivan Sauna potrebbe tornare in libertà

Busto Arsizio (Varese), 7 ottobre 2025 –  Luisa Asteggiano, la 45enne italiana uccisa a Formentera non è stata vittima di violenza domestica: lo ha riferito la Guardia Civil spagnola rendendo noti i primi risultati dell'autopsia. La morte di Luisa Asteggiano, originaria di Bra, in provincia di Cuneo, "non è stata dovuta a un atto violento", recita il rapporto diffuso dalla Guardia Civil, sottolineando che gli inquirenti sono ancora in attesa dei risultati degli altri esami richiesti per determinare la causa esatta del decesso.  Luisa Asteggiano morta a Formentera, il compagno fermato per omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

