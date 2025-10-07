La morte di Luisa Asteggiano a Formentera | l’autopsia allontana la pista dell’omicidio Ivan Sauna potrebbe tornare in libertà

Busto Arsizio (Varese), 7 ottobre 2025 – Luisa Asteggiano, la 45enne italiana uccisa a Formentera non è stata vittima di violenza domestica: lo ha riferito la Guardia Civil spagnola rendendo noti i primi risultati dell'autopsia. La morte di Luisa Asteggiano, originaria di Bra, in provincia di Cuneo, "non è stata dovuta a un atto violento", recita il rapporto diffuso dalla Guardia Civil, sottolineando che gli inquirenti sono ancora in attesa dei risultati degli altri esami richiesti per determinare la causa esatta del decesso. Luisa Asteggiano morta a Formentera, il compagno fermato per omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La morte di Luisa Asteggiano a Formentera: l’autopsia allontana la pista dell’omicidio, Ivan Sauna potrebbe tornare in libertà

Nega l'accusa di femminicidio e parla di incidente domestico Ivan Sauna, il 51enne italiano arrestato ieri a Formentera per la morte della sua compagna Luisa Asteggiano con evidenti segni di violenza sul corpo Per il suo legale i lividi sul corpo erano precede

Bra sotto choc per la morte di Luisa Asteggiano, il suo corpo senza vita trovato in casa a Formente

Luisa Asteggiano, autopsia esclude morte violenta per la 45enne trovata senza vita a Formentera - Lo dichiara la Guardia Civil, citata da Diario De Ibiza, al termine dell'autopsia.

Formentera, l'autopsia su Luisa Astigiano: non è stata morte violenta. Torna libero il compagno - L'uomo, in casa al momento del ritrovamento, era stato stato interrogato e, successivamente, sottoposto a fermo di polizia giudiziaria