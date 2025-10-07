Milano, 7 ottobre 2025 – Sarà un assaggio di quanto poi si vedrà nella prima edizione del Salone del Mobile in Arabia Saudit a, il prossimo anno. Ma intanto questa tre giorni - da 26 al 28 novembre 2025 – dà già l’idea della scommessa lanciata, che approda nel cuore di Riyadh, al King Abdullah Financial District, trasformandone la piazza finanziaria in un punto d’incontro business-first tra Salone, aziende d’arredo del Made in Italy ed ecosistema del progetto saudita. Un lavoro partito due anni fa, con l’obiettivo di cercare sempre nuovi mercati, fare business. Ma anche di valorizzare le filiere creative e manifatturiere dei due Paesi attraverso un’esposizione condivisa, accelerare connessioni qualificate, dare visibilità ai talenti locali, promuovere standard e pratiche di sostenibilità e innovazione, creare condizioni concrete perché idee e progetti diventino cantieri, interni, città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La missione del Salone del Mobile: il design italiano seduce l’Arabia