La ministra svedese Elisabet Lann non è caduta come una mosca a causa del vaccino

Il 10 settembre 2025, durante una conferenza stampa a Stoccolma, la ministra svedese della Salute Elisabet Lann ha avuto un malore ed è svenuta davanti alle telecamere. Il video ha rapidamente fatto il giro dei social network, diventando oggetto di speculazioni. In particolare, su Facebook e Instagram è stato rilanciato da pagine note per diffondere contenuti no-vax. Il filmato è stato accompagnato dall’affermazione che lo svenimento sarebbe la prova dei “danni da vaccino” e dalla frase attribuita al Nobel Luc Montagnier: “cadranno come mosche”. In realtà, i fatti sono ben diversi. Per chi va di fretta. 🔗 Leggi su Open.online

