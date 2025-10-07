La ministra Bernini fa visita al prof aggredito dai pro Pal a Pisa

La ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha fatto visita all'Università di Pisa. La titolare del Mur ha incontrato il prof. di diritto pubblico comparato Rino Casella, aggredito a metà settembre dai collettivi pro Pal all'interno dell'ateneo pisano. " Quanto accaduto all’ateneo di Pisa è intollerabile per una società che si riconosce nei valori della democrazia e irricevibile per una comunità accademica, come quella pisana e italiana tutta, aperta, libera e inclusiva ", aveva denunciato subito la ministra. La visita di quest'oggi è servita a rinnovare la solidarietà e la vicinanza al docente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

