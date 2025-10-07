La Ministra Bernini a Pisa accoglie Aya prima studentessa palestinese arrivata in Ateneo con i corridoi umanitari

Lanazione.it | 7 ott 2025

Durante l'incontro al palazzo del Rettorato, Bernini ha anche incontrato il professore Rino Casella la cui lezione era stata interrotta dai pro Pal. 🔗 Leggi su Lanazione.it

