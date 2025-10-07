La miglior città del mondo Medvedev vince e sfotte i tennisti che protestano per il caldo di Shanghai | Io soffro sempre

“Best city in the world”. “ La miglior città del mondo”. Questo il messaggio lasciato sulla telecamera da Daniil Medvedev, dopo aver battuto Alejandro Davidovich-Fokina ed essersi qualificato per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. L’unico fin qui a elogiare la città cinese, viste le tante critiche per il clima e i diversi ritiri, tra cui quello di Jannik Sinner. Il russo non sta vivendo una buona annata (fin qui 0 vittorie nei tornei Atp) e a Shanghai – vista l’assenza di Carlos Alcaraz e il ritiro di Jannik Sinner – torna a essere tra i favoriti per la vittoria finale. Fin qui due vittorie nette: 2-0 contro Dalibor Svrcina, 2-0 contro Alejandro Davidovic-Fokina e un sorriso ritrovato dopo tanto nervosismo nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

