La mente umana sedotta dai nuovi stimoli digitali lo psicanalista De Masi lancia l’allarme sui giovani che trascurano le relazioni reali | Siamo impreparati alcuni ragazzi non riescono più ad andare a scuola
Lo psicanalista Franco De Masi ha presentato a Roma il suo ultimo lavoro editoriale intitolato "No smartphone, come proteggere la mente dei bambini e degli adolescenti", presso il bookstore Mondadori della Galleria Alberto Sordi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: mente - umana
Alle Olimpiadi Internazionali di Matematica è sfida tra AI e mente umana
“Non c'è niente di più doloroso per la mente umana di un improvviso, assoluto cambiamento”, scrive Mary Shelley in “Frankenstein”. Una frase sempre attuale. Allora la paura era la rivoluzione industriale, in questi giorni l’intelligenza artificiale. Un tema affasci Vai su Facebook
L’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, in occasione della notte europea dei ricercatori, organizza un evento dal titolo “La robotica sociale: tra mente umana e artificiale”. Scopri di più: https://unint.eu/eventi/la-robotica-sociale-tra-mente-umana - X Vai su X