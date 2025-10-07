La medaglia olimpica Ilona Maher diventa una Barbie | Versione Muscular Sculpt per ispirare le ragazze
Ilona Maher è la rugbista più famosa e seguita al mondo. Medaglia olimpica a Parigi con la Nazionale USA vanta oltre 9 milioni di follower sui social ed è stata scelta dalla Mattel per ispirare l'ultima Barbie in vista della Giornata mondiale della Bambina: "Se in questo modo riesco solo a ispirare una ragazza, allora ho lasciato il segno". 🔗 Leggi su Fanpage.it
La rugbista Ilona Maher contro i soliti canoni di bellezza: «Essere forti è meglio che essere magre» - Classe 1996, originaria del Vermont, Ilona Maher è una giocatrice della nazionale americana di rugby. Lo riporta iodonna.it