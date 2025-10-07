la marcia di pinocchio fa 43

Pescia, 7 ottobre 2025 – Domenica 12 ottobre torna una delle manifestazioni più amate del territorio: la 43ª Marcia di Pinocchio, un evento che unisce sport, natura e fantasia nella splendida cornice del Parco Valch in Valchiusa. La partenza sarà libera dalle 7.30 alle 9.30, offrendo a tutti i partecipanti la possibilità di vivere la corsa secondo il proprio ritmo, senza fretta, in perfetto spirito non competitivo. Tre i percorsi proposti – 2, 5 e 12 chilometri – pensati per accogliere famiglie, camminatori e appassionati della corsa. I partecipanti del tracciato più lungo avranno il privilegio di attraversare il celebre Parco di Pinocchio a Collodi, un luogo simbolo della fiaba e dell’infanzia, aperto eccezionalmente per l’occasione fino alle 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it

