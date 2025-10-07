La mamma regina sinti e il no al matrimonio della figlia | perché è morta Dolores Dori

Parte tutto da un’Alfa Romeo Stelvio con una targa in cartone, l’ambulanza improvvisata che ha mollato a terra Dolores Dori davanti al pronto soccorso di Desenzano del Garda giovedì 2 ottobre, con la pancia crivellata di colpi. Anzi parte tutto da un fidanzamento tra due ragazzi, che sta per diventare un’unione stabile finché morte non li separi. Un matrimonio che però non è ben gradito dalla madre della promessa sposa e dalla nonna, la regina sinti di Pistoia. Per la giovane, mamma Dolores ha in mente delle nozze un po’ più nobili ma la 23enne non ne vuole sapere. Insomma, per i parenti era arrivato il momento di agire senza starla ad ascoltare. 🔗 Leggi su Open.online

La mamma regina sinti e il «no» al matrimonio della figlia: perché è morta Dolores Dori - Uccisa nel campo nomadi di Lonato, vicino a Desenzano del Garda, la 43enne era entrata in macchina e aveva aperto il fuoco. Lo riporta open.online

Omicidio di Lonato, chi era la vittima: mamma regina e fratello pentito - Dolores Dori, la 44enne nata nel vicentino ma di casa al campo nomadi di Camponogaro in provincia di Venezia, è morta a Desenzano giovedì: era specializzata in truffe, soprattutto agli anziani ... giornaledibrescia.it scrive