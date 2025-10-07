La maledizione delle vongole | i granchi blu avanzano grazie alla mareggiata | Stanno banchettando
Ferrara, 7 ottobre 2025 – “Chiediamo che la Regione con la protezione civile e il commissario Enrico Caterino vengano qui a vedere quello che è successo in questi giorni, in queste ultime ore. Si è ripetuto lo scenario di agosto quando il maltempo si è abbattuto sulla costa. Il vento di bora, l’alta marea hanno spazzato via ancora una volta gli allevamenti delle vongole. Noi seminiamo, proviamo a ripartire e la furia del mare o quella del granchio blu ci portano via tutto. E si ricomincia”. E’ la denuncia di Vadis Paesanti, vicepresidente di Confcooperative Fedagripesca Emilia Romagna. La mareggiata e il disastro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: maledizione - vongole
Granchio blu, Lollobrigida: “Specie ormai dappertutto, serve una strategia internazionale per fermarne l’impatto” - Il ministro sollecita Bruxelles e lancia l’allarme dal summit di Roma: senza sinergia tra Paesi il contenimento sarà impossibile ... Come scrive giornalelavoce.it
“Manca ossigeno in mare, moria di vongole”. Di notte in spiaggia, mercato nero dei granchi - Un pescatore: “Stranieri con le torce, cercano esemplari grandi” ... Lo riporta msn.com