La maledizione delle vongole | i granchi blu avanzano grazie alla mareggiata | Stanno banchettando

Ferrara, 7 ottobre 2025 – “Chiediamo che la Regione con la protezione civile e il commissario Enrico Caterino vengano qui a vedere quello che è successo in questi giorni, in queste ultime ore. Si è ripetuto lo scenario di agosto quando il maltempo si è abbattuto sulla costa. Il vento di bora, l’alta marea hanno spazzato via ancora una volta gli allevamenti delle vongole. Noi seminiamo, proviamo a ripartire e la furia del mare o quella del granchio blu ci portano via tutto. E si ricomincia”. E’ la denuncia di Vadis Paesanti, vicepresidente di Confcooperative Fedagripesca Emilia Romagna. La mareggiata e il disastro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

