La Maceratese vista da Lauro | Mi è piaciuta ma serve più fisicità
"A me la Maceratese è piaciuta, ha fatto una bella gara anche se ha avuto un piccolo blackout e per mezzora non ha continuato a fare il suo gioco che ha ripreso dopo essere passata in svantaggio". L’allenatore Maurizio Lauro era a Teramo dove ha assistito alla partita. "La squadra di Possanzini – spiega il tecnico – ha una sua identità ben precisa, ha iniziato molto bene la gara meritando il vantaggio, sarebbe stato molto importante andare al riposo in vantaggio". E invece il Teramo ha pareggiato. "Magari in quel momento è emersa un po’ di paura dopo il pareggio e la squadra ha smesso di giocare come sa, così gli avversari hanno preso campo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
