Milano, 7 ottobre 2025 – C’erano Raf, Marco Masini, la superstar croata del violoncello Hauser, The Kolors e una Laura Pausini sopra le righe a festeggiare l’altra sera all’Arena di Verona l’ultima “Notte Rosa” di Umberto Tozzi. Ma a sbracciarsi in prima fila c’era pure un fan con un cartello che sintetizzava esattamente il pensiero del popolo di “Gloria”: “Ripensaci - continua a cantare”. Parole non proprio gettate al vento di una serata d’addio su Canale 5, officiata da una scintillante Federica Panicucci, se è vero che, meno di ventiquattro ore dopo, Tozzi ha convocato tutti a Milano, nei locali della Triennale, per annunciare che, 570 giorni dopo il solenne annuncio dato all’Olympia di Parigi, i l cammino continua con un pugno di concerti straordinari in Europa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La lunga “Notte Rosa” di Tozzi, il popolo di Gloria: “Ripensaci”. “Il palco è tutto, ma ho altri progetti”

