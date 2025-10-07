La Lombardia soffoca sotto le polveri sottili | ecco le città più inquinate

MILANO – Al via le misure strutturali per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, ma la Lombardia si avvia alla stagione fredda con una ‘zavorra’ di giorni di superamento dei valori limiti che, in alcuni casi, ha già sforato il ‘bonus europeo’ dei 35 giorni. Dall’1 ottobre e fino al 31 marzo 2026, sono in vigore le disposizioni regionali, che prevedono misure strutturali come i limiti all’utilizzo del riscaldamento domestico e alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Sono previste, poi misure emergenziali che quest’anno scatteranno dopo 2 giorni (non più quattro) consecutivi di Pm10 sopra la concentrazione media di 50 microgrammi per metro cubo; le misure emergenziali di livello 2 scatteranno dopo una settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

