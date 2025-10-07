La lite per il parcheggio finisce a botte
Dalle parole grosse alle mani addosso, tutto per un parcheggio: è quanto successo lo scorso fine settimana a Trento, intorno all’ora di cena di venerdì sera in piazza Garzetti.Motivo della contesa, come detto, un parcheggio. All’inizio i toni accesi sono stati solo verbali poi, dagli insulti, i. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
