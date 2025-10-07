La lady di ferro del Giappone è una metallara che vuole governare tutto a destra

Non poteva che essere lei, la prima donna a guidare un governo giapponese: Sanae Takaichi, chiamata la “lady di ferro” giapponese perché da sempre rivendica la sua ammirazione per Margaret Thatcher, ha vinto sabato le primarie per guidare il Partito liberal democratico, che quasi ininterrottamente governa il Giappone dal Dopoguerra e che sta attraversando il suo periodo più complicato, minacciato da scandali interni e da un’opinione pubblica sempre più incline ai populismi. L’arrivo dell’estrema destra nel panorama politico nipponico, con la vittoria di diversi seggi nella Dieta, ha costretto la leadership del partito a spostare l’attenzione sulla fazione più nazionalista, quella che era legata all’ex primo ministro Shinzo Abe. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

