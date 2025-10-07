La Juventus vende per Tonali | ha già detto sì
I bianconeri sognano di riportare in Serie A il nazionale azzurro: c’è già il via libera La Juventus sogna il ritorno in Italia di Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 è alla sua terza stagione con la maglia del Newcastle, ma il club piemontese spera di riportarlo in Serie A. La Juventus sogna di riportare Tonali in Serie A (LaPresse) – calciomercato.it Tonali è legato ai ‘Magpies’ da un contratto fino al 2028 ed è un punto fermo della formazione di Eddie Howe. Nella scorsa stagione in particolare, Tonali ha dimostrato una crescita notevole, che si è riflettuta anche nel corso delle gare della Nazionale, diventando in breve tempo un elemento chiave prima di Spalletti e poi di Gattuso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: juventus - vende
Doppio colpo Inter: “Marotta vende Marcus Thuram alla Juventus”
Como-Juventus, oggi al via la vendita dei biglietti Tutte le info ? https://comofootball.com/como-juve-info-biglietti/ Scarica Revolut https://get.revolut.com/e9Jc/PresaleFB - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Juventus: tutte le info sulla vendita dei biglietti Continua qui https://ift.tt/CQ0e1UT #lazio #laziopress - X Vai su X
Juventus, Tonali, summit a Milano: incontro tra il centrocampista e l’agente Riso. Si parla di futuro? - Il centrocampista del Newcastle United è rientrato nel nostro Paese per rispondere alla convocazione della Nazionale italiana, impegnata nei prossimi giorni contro Estonia e Israele nelle Qualificazio ... Si legge su gonfialarete.com
Calciomercato, Juventus non molla Tonali - Vlahovic e l'addio a gennaio, l'indiscrezione su Jonathan David... - Il problema resta però legato anche alla volontà delle sociètà di pagare il cartellino del ... Lo riporta affaritaliani.it