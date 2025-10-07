I bianconeri sognano di riportare in Serie A il nazionale azzurro: c’è già il via libera La Juventus sogna il ritorno in Italia di Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 è alla sua terza stagione con la maglia del Newcastle, ma il club piemontese spera di riportarlo in Serie A. La Juventus sogna di riportare Tonali in Serie A (LaPresse) – calciomercato.it Tonali è legato ai ‘Magpies’ da un contratto fino al 2028 ed è un punto fermo della formazione di Eddie Howe. Nella scorsa stagione in particolare, Tonali ha dimostrato una crescita notevole, che si è riflettuta anche nel corso delle gare della Nazionale, diventando in breve tempo un elemento chiave prima di Spalletti e poi di Gattuso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Juventus vende per Tonali: ha già detto sì