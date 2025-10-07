La Jomi Salerno affronterà l’Energa Start Elbl?g nel terzo round della EHF European Cup

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato effettuato questa mattina a Vienna il sorteggio del terzo round della EHF European Cup femminile, che vedrà la Jomi Salerno opposta alle polacche dell’ Energa Start Elbl?g, in una sfida dal sapore europeo tutta da vivere. Le campionesse d’Italia, guidate da Leandro Araujo, si presentano all’appuntamento dopo aver superato con autorità il Ferizaj nel turno precedente: vittoria per 20-39 all’andata e trionfo per 44-19 al ritorno, con una prestazione convincente in entrambe le gare. L’Energa Start Elbl?g, club con sede nella città di Elbl?g, situata nel nord della Polonia, in questo avvio di stagione occupa la quinta posizione nella Superliga, avendo raccolto otto punti nelle prime cinque giornate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

