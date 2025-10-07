La Israel Premier Tech non esiste più | cancellati il nome e il presidente sionista Sylvan Adams

Dopo quanto accaduto nella seconda parte della stagione ciclistica 2025, la Isreal Premier Tech ha annunciato una svolta epocale: ha cancellato il proprio nome e non avrà più Sylvan Adams, magnate canadese di origini israeliane, quale rappresentante ufficiale. Per evitare ulteriori contestazioni e per fermare la fuga degli sponsor. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La Israel Premier Tech non esiste più: cancellati il nome e il presidente sionista Sylvan Adams - Dopo quanto accaduto nella seconda parte della stagione ciclistica 2025, la Isreal Premier Tech ha annunciato una svolta epocale: ha cancellato il proprio ... Secondo fanpage.it

