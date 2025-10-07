La Gymnica 96 brilla al campionato regionale Allieve Gold E c' è l' oro di Sofia Aldini

Forlitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande weekend di successi per la Gymnica 96 di Forlì al Campionato regionale Emilia-Romagna Allieve Gold, dove le giovani ginnaste forlivesi hanno dimostrato tutto il loro talento, la loro eleganza e la qualità del lavoro svolto in palestra. Sofia Aldini ha conquistato il titolo di campionessa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gymnica - brilla

gymnica 96 brilla campionatoGinnastica ritmica, ripartono i corsi di Gymnica 96. "Con la dedizione e passione si possono raggiungere traguardi importanti" - I corsi di avviamento sono aperti a bambine e ragazze di ogni livello: nessuna esperienza pregressa è necessaria ... Riporta forlitoday.it

Ginnastica ritmica. Finale di stagione in Festa per la Gymnica ’96 - Le esibizioni di oltre 250 atlete della Gymnica ‘96 hanno chiuso la stagione con successo al palazzetto dei Romiti, mostrando talento e impegno. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Gymnica 96 Brilla Campionato