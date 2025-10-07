La Gymnica 96 brilla al campionato regionale Allieve Gold E c' è l' oro di Sofia Aldini

Grande weekend di successi per la Gymnica 96 di Forlì al Campionato regionale Emilia-Romagna Allieve Gold, dove le giovani ginnaste forlivesi hanno dimostrato tutto il loro talento, la loro eleganza e la qualità del lavoro svolto in palestra. Sofia Aldini ha conquistato il titolo di campionessa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

