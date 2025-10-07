Un’alleanza per aiutare le persone più fragili, non solo chi vive ai margini ma anche famiglie che sperimentano le povertà energetiche, con le bollette da pagare, e di relazioni, con sempre più persone sole. Le Acli provinciali di Bergamo, Caritas diocesana bergamasca, Fondazione Diakonia onlus e Società San Vincenzo de’ Paoli Odv hanno firmato un protocollo d’intesa, rafforzando una collaborazione che già quotidianamente si manifesta nei tanti servizi offerti agli ultimi. Le quattro organizzazioni metteranno a disposizione dei volontari i loro strumenti: gli sportelli di primo ascolto, le visite a casa, i vari interventi di supporto economico, i servizi per gli anziani, gli immigrati, le badanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La guerra alla povertà. L’aiuto è per case calde