È la fine di un capitolo che aveva unito cuore e palco. I ComaCose, il duo composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, coppia nella vita e nell’arte, ha annunciato la separazione dopo un decennio di musica e amore. La decisione è arrivata con un lungo messaggio sui social, dove i due hanno raccontato di aver scelto «insieme, con serenità», di chiudere un percorso che non poteva più proseguire. Un duro colpo per i fan che avevano seguito i Coma Cose dagli esordi milanesi fino ai palchi di Sanremo, dove avevano trasformato la loro storia personale in musica e poesia. ComaCose in crisi? Il bacio di Francesca Mesiano a un altro uomo fa esplodere i rumors X Leggi anche › I ComaCose si sposano: l’annuncio, a sorpresa, a Sanremo 2023 Dagli esordi a Sanremo: l’amore dei ComaCose che diventò canzone. 🔗 Leggi su Iodonna.it

«La grande sinergia lavorativa ha finito per cannibalizzare la vita privata, che si è inevitabilmente spenta». Annullati i concerti a Roma e Milano