La grade fuga dei medici di base dall' Emilia Romagna Corsi di specializzazione semideserti

La grande fuga dei medici di base dall'Emilia Romagna. Corsi di specializzazione semideserti

La grande fuga dei medici di base in Emilia Romagna comincia dall'ultimo corso triennale di specializzazione avviato dalla Regione. Si erano iscritti in 440 ma si sarebbero presentati in 250. Nei Comuni disagiati, soprattutto quelli dell'Appennino, pare nessuno voglia andare a lavorare così come in alcuni quartieri di Bologna definiti "difficili". Con l'ultimo bando, a giugno, soltanto 220 posti su 1.427 sono stati coperti. Così che la "rossa" l'Emilia Romagna, "terra" del segretario Pd Elly Schlein, si è ritrovata con  un"buco" di 1.207 medici. Il corso triennale è necessario e indispensabile per diventare medico di base. 🔗 Leggi su Iltempo.it

