Roma, 7 ott. (askanews) - Un prestigioso parterre istituzionale, politico e culturale si è riunito a Roma per confrontarsi sul ruolo cruciale dell'Avvocatura nell'Italia contemporanea. Lunedì 6 ottobre la suggestiva Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini" ha ospitato l'evento "La giustizia raccontata - Le sfide dell'avvocato tra presente e futuro". La discussione ha preso spunto anche dalle riflessioni offerte dagli autori dell'omonimo volume, Luca Ponti e Luca De Pauli, che hanno portato la loro visione sul ruolo dell'Avvocato nella società attuale. Abbiamo parlato con l'Avvocato Luca Ponti, autore del libro "La giustizia raccontata - Le sfide dell'avvocato tra presente e futuro": "Le sfide sono tante, io ritengo che siano multiculturali, ci sarà la necessità che l'avvocato si doti di nuove competenze in materie sconosciute e esca dalla stretta conoscenza tecnica per accedere anche a forme di comunicazione, di empatia che richiederanno doti diverse". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

