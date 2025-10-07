La Giustizia Raccontata | le sfide dell' avvocato
Roma, 7 ott. (askanews) - Un prestigioso parterre istituzionale, politico e culturale si è riunito a Roma per confrontarsi sul ruolo cruciale dell'Avvocatura nell'Italia contemporanea. Lunedì 6 ottobre la suggestiva Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini" ha ospitato l'evento "La giustizia raccontata - Le sfide dell'avvocato tra presente e futuro". La discussione ha preso spunto anche dalle riflessioni offerte dagli autori dell'omonimo volume, Luca Ponti e Luca De Pauli, che hanno portato la loro visione sul ruolo dell'Avvocato nella società attuale. Abbiamo parlato con l'Avvocato Luca Ponti, autore del libro "La giustizia raccontata - Le sfide dell'avvocato tra presente e futuro": "Le sfide sono tante, io ritengo che siano multiculturali, ci sarà la necessità che l'avvocato si doti di nuove competenze in materie sconosciute e esca dalla stretta conoscenza tecnica per accedere anche a forme di comunicazione, di empatia che richiederanno doti diverse". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: giustizia - raccontata
Presentato al Senato il libro degli avvocati Ponti e De Pauli “La giustizia raccontata. Le sfide dell’avvocato tra presente e futuro”
Con il Ministro Nordio alla presentazione del libro “La giustizia raccontata”, per parlare del ruolo, mai semplice, dell’avvocato.#Matone - facebook.com Vai su Facebook
“La giustizia raccontata. Le sfide dell’avvocato tra presente e futuro”, la presentazione in Senato - ] ... Riporta msn.com
"La giustizia raccontata": presentato al Senato il libro degli avvocati Ponti e De Pauli - Le sfide dell’avvocato tra presente e futuro" è il titolo del libro a quattro mani degli avvocati Luca Ponti e Luca De Paul i, presentato in Senato su iniziativa di Assocomun ... Come scrive finanza.repubblica.it