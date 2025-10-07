La Giusta strada gli incontri con le scuole per un comportamento corretto alla guida
La "Giusta Strada" è un percorso di formazione sulla sicurezza stradale, partito giorni fa e rivolto a quattro istituti superiori della Provincia di Salerno. Tra questi il Liceo Scientifico "Mangino" di Pagani, il Liceo Scientifico "Gatto" di Agropoli, l'istituto superiore Alfano 1° e l'istituto.
