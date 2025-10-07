La giornalista Cristina Autore aggredita e presa a bottigliate dai maranza

Ancora un'aggressione ai danni di una troupe giornalistica. Cristina Autore, inviata della trasmissione "Fuori dal coro", in onda su Rete 4, è stata attaccata insieme ai suoi colleghi e colpita da una bottiglia mentre stava effettuando alcune interviste sul tema della criminalità giovanile per le. 🔗 Leggi su Today.it