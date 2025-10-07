La gaffe di Del Piero | pubblica una storia Instagram che fa arrabbiare l’Adidas e poi cancella subito

Alex Del Piero ha mostrato involontariamente alcuni kit ufficiali dei Mondiali 2026 che si svolgeranno tra Usa, Messico e Canada. Del Piero si è recato a Brooklyn questa settimana con Zinedine Zidane, Cafu e Xavi, con Adidas che ha presentato in anteprima al pubblico ‘TRIONDA’, il pallone ufficiale della Coppa del Mondo 2026. I quattro ex calciatori hanno potuto dare uno sguardo anche alle divise delle Nazionali comparse all’interno di un grosso corridoio, su dei manichini e pronte a essere svelate al pubblico. Del Piero ha però deciso di immortalare quel momento, pubblicando una Instagram Story con il corridoio pieno di manichini in cui si vedevano i kit di Argentina, Germania, Spagna, Giappone, Messico e Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

