La fronda nel Pd contro Francesca Albanese | Narcisista e arrogante no ai capipopolo
No ai capipopolo, al narcisismo, all’arroganza. Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ Onu per i territori palestinesi, è nel mirino del Partito Democratico. O almeno di alcuni suoi rappresentanti. Dopo l’abbandono di In Onda per la frase sul genocidio e Liliana Segre Albanese ha detto che la senatrice a vita «non è lucida». La sindaca di Genova Ilaria Salis ha rinunciato a un evento con lei «per altri impegni». E adesso tocca ai parlamentari: «C’è molto narcisismo, poca politica e molta arroganza», dice Pina Picierno. «Non penso sia l’ora dei protagonismi individuali», aggiunge Filippo Sensi. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: fronda - francesca
Francesca Anichini Studio Vai su Facebook
Il Pd continua nella 'beatificazione' di Francesca Albanese: ora è cittadina onoraria di Bologna - Politica: Protagonista pochi giorni fa di un criticatissimo siparietto col sindaco di Reggio Emilia, da lei sbeffeggiato per aver auspicato la liberazione degli ostaggi ... Secondo lapressa.it
Il Pd deve decidere se vuole davvero mettersi nell'area della barbarie di una Francesca Albanese - Votare per la linea contraria alla fine politica e militare di Hamas e contro cessate il fuoco e liberazione degli ostaggi, in qualsiasi forma, in qualsiasi campo largo o stretto, sarebbe una macchia ... ilfoglio.it scrive