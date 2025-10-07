La formula per Hojlund al Napoli | prestito da 6 milioni in due rate e riscatto a 44 milioni in cinque rate Moretto
Quando Lukaku si è infortunato, il Napoli si è fatto trovare pronto e ha preso Hojlund. Il danese non è stato solo un colpo last minute o un’alternativa: giovane e talentuoso, sta rendendo alla grande, segnando gol su gol. A proposito di numeri, Moretto ne ha parlato oggi su YouTube, svelando i dettagli economici dell’operazione. Le cifre di Hojlund al Napoli. Moretto ha dichiarato sul canale YouTube di Fabrizio Romano: «La trattativa che ha portato Højlund al Napoli è stata seguita passo passo già questa estate. Quando il club ha compreso la gravità dell’infortunio di Romelu Lukaku, ha deciso di destinare un budget specifico per rinforzare il reparto offensivo, mettendo in stand-by altre piste e priorità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: formula - hojlund
Hojlund Inter, l’ex obiettivo è a un passo dal Milan: si può chiudere a questa cifra, svelata la formula
Hojlund Inter, l’ex obiettivo apre al Milan: svelata la formula e le cifre
Hojlund per sostituire Lukaku, si studiano formula e dettagli
La formula per Hojlund al Napoli: prestito da 6 milioni in due rate e riscatto a 44 milioni in cinque rate. A giugno il Napoli deciderà se riscattarlo. In caso positivo, lo United avrà il 7,5% sul profitto e diritto di prelazione su una futura cessione. https://www.ilnapoli - facebook.com Vai su Facebook
#SSCNapoli - Panchina lunga e Hojlund, la formula del primato Napoli, il danese: ero stanco ma Conte mi ha detto: "mettici la testa" #CalcioNapoli #Hojlund #Conte #Testa #Primato #NanoTV - X Vai su X
Hojlund al Napoli, ufficiale il ritorno in Italia: cifre e formula del trasferimento dal Manchester United - Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Rasmus Hojlund dal Manchester United: prestito oneroso a 6 milioni con obbligo di riscatto a 44. goal.com scrive
La clausola di Hojlund è vera, c’è già la nuova squadra – Moretto - Rasmus Hojlund si è già preso il Napoli dopo pochi mesi in azzurro: ma ora spunta già un grosso pericolo sul futuro. Lo riporta calciotoday.it