Quando Lukaku si è infortunato, il Napoli si è fatto trovare pronto e ha preso Hojlund. Il danese non è stato solo un colpo last minute o un’alternativa: giovane e talentuoso, sta rendendo alla grande, segnando gol su gol. A proposito di numeri, Moretto ne ha parlato oggi su YouTube, svelando i dettagli economici dell’operazione. Le cifre di Hojlund al Napoli. Moretto ha dichiarato sul canale YouTube di Fabrizio Romano: «La trattativa che ha portato Højlund al Napoli è stata seguita passo passo già questa estate. Quando il club ha compreso la gravità dell’infortunio di Romelu Lukaku, ha deciso di destinare un budget specifico per rinforzare il reparto offensivo, mettendo in stand-by altre piste e priorità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La formula per Hojlund al Napoli: prestito da 6 milioni in due rate e riscatto a 44 milioni in cinque rate (Moretto)