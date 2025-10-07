La Forlì del futuro dieci assi tematici per il Piano strategico | Un territorio che può pensare in grande

Forlitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto lunedì pomeriggio, a palazzo Romagnoli, il primo incontro pubblico del percorso di definizione e illustrazione degli assi tematici del Piano strategico del Comune di Forlì, alla presenza dell’assessora Andrea Cintorino e di Paolo Verri, coordinatore e responsabile scientifico del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

