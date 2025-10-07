La follia di Italia-Israele in una Udine blindata | stadio semi-deserto il Mossad al seguito e il piano contro le proteste

Allerta ordine pubblico, timore di proteste pro-Palestina altissimo, clima politico incandescente e Udine già blindata. Manca circa una settimana a Italia-Israele del 14 ottobre al Bluenergy Stadium: il match – valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 – sta sempre più assumendo i contorni di un caso di sicurezza nazionale. Di tutto si parla in questi giorni, tranne dell’aspetto calcistico, che interessa davvero a pochissimi visto quello che sta accadendo a Gaza e alle proteste in tutta Italia dopo il caso Flotilla. Gli appelli sempre più numerosi arrivati negli ultimi mesi dalla società civile per escludere Israele dalle competizioni sportive sono caduti nel vuoto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

