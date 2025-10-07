La Flottiglia accusa Israele ma i video smentiscono il rapimento denunciato dagli attivisti
Quasi tutti gli attivisti della Global Sumud Flotilla sono tornati a casa: i meno fortunati hanno trascorso nelle carceri israeliane 72 ore prima di essere espulsi. Ora che si trovano lontani da Israele denunciano presunti maltrattamenti, rapimenti e vessazioni da parte delle autorità israeliane. Non ci sono motivi per non credere a questi racconti, anche se al momento non ci sono prove e da parte di Israele c'è un'ovvia smentita delle accuse. Una delle versioni proposte con maggiore frequenza dagli attivisti, che potrebbe essere anche parte di esposti alle procure, è il " rapimento in acque internazionali " da parte di Israele, che ha abbordato le 40 imbarcazioni per condurle ad Ashod e lì fermare gli attivisti che volevano forzare il blocco navale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: flottiglia - accusa
Flottiglia per Gaza, Schlein accusa: Meloni smetta di sentirsi bersaglio
Ecco in Toscana e in Italia alcune piazze della protesta contro l’attacco di Israele a Flottiglia in violazione del diritto internazionale e contro il governo di destra che non protegge come dovrebbe i cittadini italiani volontari e li accusa di irresponsabilità. Come mi Vai su Facebook
"Le affermazioni riguardanti i maltrattamenti di Greta #Thunberg e di altri detenuti della flottiglia #Hamas-#Sumud sono sfacciate menzogne. Tutti i diritti legali dei detenuti sono pienamente tutelati". Lo scrive su X il ministero degli #Esteri di #Israele. "È intere - X Vai su X
Video. Migliaia protestano in Italia dopo l'intercettazione di Israele - Migliaia di persone hanno riempito le strade di Roma, Napoli e Torino mercoledì per protestare contro l'intercettazione da parte di Israele di una flottiglia di aiuti diretta a Gaza con attivis ... Da it.euronews.com
Attivisti spagnoli tornano a casa dopo che Israele intercetta flottiglia di aiuti per Gaza - Israele, Greta Thunberg andrà ad Atene: espulsioni in corso per la Flotilla Rosanna Lambertucci sull’ex marito Alberto Amodei (padre dell’unica figlia): “Se tornassi indietro, il divorzio non lo farei ... Secondo msn.com