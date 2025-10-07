Quasi tutti gli attivisti della Global Sumud Flotilla sono tornati a casa: i meno fortunati hanno trascorso nelle carceri israeliane 72 ore prima di essere espulsi. Ora che si trovano lontani da Israele denunciano presunti maltrattamenti, rapimenti e vessazioni da parte delle autorità israeliane. Non ci sono motivi per non credere a questi racconti, anche se al momento non ci sono prove e da parte di Israele c'è un'ovvia smentita delle accuse. Una delle versioni proposte con maggiore frequenza dagli attivisti, che potrebbe essere anche parte di esposti alle procure, è il " rapimento in acque internazionali " da parte di Israele, che ha abbordato le 40 imbarcazioni per condurle ad Ashod e lì fermare gli attivisti che volevano forzare il blocco navale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Flottiglia accusa Israele, ma i video smentiscono il "rapimento" denunciato dagli attivisti