La Flotilla non ha solo smascherato Israele ma l’Occidente
di Susanna Stacchini Gli attivisti della Flotilla sono riusciti a buttar giù quel muro di omertà, connivenze e falsità, stabilmente in piedi da decenni. Hanno avuto il coraggio di scoperchiare una pentola, rimasta chiusa per troppo tempo, suscitando un’ondata di indignazione tale da trovare il governo e parte della politica impreparati e sgomenti. Un brusco e inatteso risveglio di una società civile data per morta anzitempo. I volontari della Flotilla hanno rischiato la propria incolumità, in quanto promotori di pace. Persone che hanno deciso di immolarsi per rivendicare giustizia. Persone che hanno scelto di gridare un no concreto a tutte le guerre e al genocidio a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - smascherato
Capezzone e la Flotilla, "di cosa nessuno parla più": smascherato il piano dei compagni
La #Flotilla e le #piazze per #Gaza hanno smascherato la #guerracivile dell’#Occidente https://editorialedomani.it/idee/commenti/la-flotilla-e-le-piazze-per-gaza-hanno-smascherato-la-guerra-civile-delloccidente-c245dy2a… via @DomaniGiornale - X Vai su X
7 OTTOBRE H19:30 PIAZZA CASTELLO CORTEO Nelle ultime settimane milioni di persone sono scese in strada in Italia e nel mondo al fianco della Palestina e della sua resistenza. La spinta che ha portato la Global Sumud Flotilla a salpare è la stessa che c Vai su Facebook
Israele: Scotto denuncia torture alla Flotilla come a Bolzaneto, Ben Gvir al comando di una polizia fascista - Il deputato del Pd Arturo Scotto ha lanciato un'accusa durissima contro lo Stato di Israele, paragonando il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flotilla alle violenze poliziesche d ... Come scrive globalist.it
Travaglio sulla Flotilla: "Ecco la lista dei potenti italiani che ha smascherato" - Dalla Meloni a Renzi: il direttore del Fatto Quotidiano spiega perché bisogna essere grati ai protagonisti della missione umanitaria ... tag24.it scrive