La figlia di Robin Williams contro l'IA | Disgustosi i video generati su mio padre è una mancanza di rispetto

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zelda Williams, figlia del compianto attore e comico Robin Williams, ha lanciato un appello affinché si smetta di diffondere video generati dall’intelligenza artificiale che riproducono il volto e la voce del padre: "Non voglio vederli e non li capirò mai". 🔗 Leggi su Fanpage.it

