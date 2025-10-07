La figlia di Mario Adinolfi in ospedale | Veglio su di lei i disturbi alimentari sono una tragedia silenziosa

Mario Adinolfi ha raccontato che la figlia Clara è ricoverata in ospedale per disturbi alimentari. "L'ho vegliata tutta la notte. Ora è al sicuro, nelle mani di medici capaci che conoscono la sua storia", ha scritto l'ex naufrago sui social. La data in cui è stata male non è casuale per il giornalista: alcuni anni fa, negli stessi giorni, la sorella Ielma si è tolta la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it